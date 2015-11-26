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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»



Chris Jericho из FOZZY засомневался в дружеских чувствах Sebastian'а Bach'а менее через месяц после того, как бывший фронтмен SKID ROW обвинил его в пении под фонограмму.



Напомним, что 16 июля Jericho вызвал Bach'а на вокальный «баттл без эффектов, без настройки и прочего дерьма» в ответ на обвинения коллеги в «кривлянии под фанеру». «Bas — великий певец, но я лучше», — написал Chris у себя в Твиттере. Также бывший рестлер добавил: «Я никогда не притворялся! Готов спеть прямо тебе в морду, где угодно, чувак. Я всегда восхищался тобой и защищал тебя, но и ты не докапывался до моих способностей заниматься роком». На что Bach не замедлил ответить: «Ты просто куча говна, брателло. В каждом клипе в Интернете ты просто открываешь рот под фанеру. Это я могу в любе время спеть прямо тебе в гребучую морду. Рестлинг — это тебе не рок-н-ролл. Я покажу тебе грёбаный рок-н-ролл. Я к твоим услугам».



В новом интервью для Loudwire Jericho ответил на вопрос по поводу этого конфликта:



«Я сильно сомневаюсь, что мы всё ещё друзья, но я всё равно желаю ему всего наилучшего. Это всё, что я могу сказать».



Стоит отметить, что Jericho действительно пытались ранее уличить в использовании фанеры на концертах FOZZY. В частности, когда группа играла в 2018 году в Канаде: источник, видео.







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