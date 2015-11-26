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Sebastian Bach

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9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

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21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

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1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»

1 ноя 2019 : 		 Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров

28 окт 2019 : 		 RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH

20 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

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8 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»



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Chris Jericho из FOZZY засомневался в дружеских чувствах Sebastian'а Bach'а менее через месяц после того, как бывший фронтмен SKID ROW обвинил его в пении под фонограмму.

Напомним, что 16 июля Jericho вызвал Bach'а на вокальный «баттл без эффектов, без настройки и прочего дерьма» в ответ на обвинения коллеги в «кривлянии под фанеру». «Bas — великий певец, но я лучше», — написал Chris у себя в Твиттере. Также бывший рестлер добавил: «Я никогда не притворялся! Готов спеть прямо тебе в морду, где угодно, чувак. Я всегда восхищался тобой и защищал тебя, но и ты не докапывался до моих способностей заниматься роком». На что Bach не замедлил ответить: «Ты просто куча говна, брателло. В каждом клипе в Интернете ты просто открываешь рот под фанеру. Это я могу в любе время спеть прямо тебе в гребучую морду. Рестлинг — это тебе не рок-н-ролл. Я покажу тебе грёбаный рок-н-ролл. Я к твоим услугам».

В новом интервью для Loudwire Jericho ответил на вопрос по поводу этого конфликта:

«Я сильно сомневаюсь, что мы всё ещё друзья, но я всё равно желаю ему всего наилучшего. Это всё, что я могу сказать».

Стоит отметить, что Jericho действительно пытались ранее уличить в использовании фанеры на концертах FOZZY. В частности, когда группа играла в 2018 году в Канаде: источник, видео.

CHRIS JERICHO On SEBASTIAN BACH:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


9 авг 2020, 14:13		устроили бы реп баттл. И душу отвели бы и денег подняли. И мамку выебать и по трампу пройтись, куча ништяков одним махом.

Максим.Игоревич


9 авг 2020, 17:15		А с чего это он "бывший рестлер", если он до сих пор выступает на ринге?


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