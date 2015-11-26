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SEBASTIAN BACH : «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»



В недавнем интервью Esquire SEBASTIAN BACH ответил на вопрос о том, насколько четыре года под Трампом сделали его более политически активным:



«Я так никогда и не пойму, почему люди проголосовали за то, чтобы ведущий ток-шоу был главой страны. На это мне возражают: "А как же Рейган?" Но Рейган был грёбаным губернатором Калифорнии. Он уже был в системе. А тут, считай, вы как новая команда и сразу играете на стадионе Shea. Так не работает! Для меня не имеет значения, если кто-то возражает: "Он тот самый". В каком там эпизоде "The Apprentice" сказали: "Вы должны управлять страной". Это там, где был Coolio? Какой твой любимый грёбаный эпизод? Иди и посмотри "Vanderpump Rules". Может, Stassi [Schroeder] сможет, она ведь очень хороша, не так ли? Где грёбаный отбор? Берите Stassi. Она, как по мне, хороша!



Я просто... Мне просто не хватает мозгов. Я просто не могу смотреть на JFK 1962 года, я плачу. Потому что этот засранец был таким клёвым, таким умным и ненавидел расизм. И тут нам достаётся этот долбоглаз. И это просто несправедливо по отношению к стране. Я отношу Обаму к той же категории. Когда ты слушаешь, что он говорит, мне рвёт сердце, потому что я чувствую себя в безопасности. И потом Трамп ляпает: "Сонный Джо". Я не могу представить ничего лучше, чем возможность грёбаного сна, и если Джо Байден придёт и даст нам такую возможность после четырёх очешуительных в своей чешуе лет, кто за такое не сунет свой голос? Дай нам сон, мужик!»







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