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Sebastian Bach

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2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»

1 ноя 2019 : 		 Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров

28 окт 2019 : 		 RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH

20 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

14 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполняет "Slave To The Grind"

8 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

27 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединился к SEBASTIAN BACH

17 сен 2019 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»



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В недавнем интервью Esquire SEBASTIAN BACH ответил на вопрос о том, насколько четыре года под Трампом сделали его более политически активным:

«Я так никогда и не пойму, почему люди проголосовали за то, чтобы ведущий ток-шоу был главой страны. На это мне возражают: "А как же Рейган?" Но Рейган был грёбаным губернатором Калифорнии. Он уже был в системе. А тут, считай, вы как новая команда и сразу играете на стадионе Shea. Так не работает! Для меня не имеет значения, если кто-то возражает: "Он тот самый". В каком там эпизоде "The Apprentice" сказали: "Вы должны управлять страной". Это там, где был Coolio? Какой твой любимый грёбаный эпизод? Иди и посмотри "Vanderpump Rules". Может, Stassi [Schroeder] сможет, она ведь очень хороша, не так ли? Где грёбаный отбор? Берите Stassi. Она, как по мне, хороша!

Я просто... Мне просто не хватает мозгов. Я просто не могу смотреть на JFK 1962 года, я плачу. Потому что этот засранец был таким клёвым, таким умным и ненавидел расизм. И тут нам достаётся этот долбоглаз. И это просто несправедливо по отношению к стране. Я отношу Обаму к той же категории. Когда ты слушаешь, что он говорит, мне рвёт сердце, потому что я чувствую себя в безопасности. И потом Трамп ляпает: "Сонный Джо". Я не могу представить ничего лучше, чем возможность грёбаного сна, и если Джо Байден придёт и даст нам такую возможность после четырёх очешуительных в своей чешуе лет, кто за такое не сунет свой голос? Дай нам сон, мужик!»

SEBASTIAN BACH:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Inhuman


2 авг 2020, 15:17		SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов»


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