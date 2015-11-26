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Sebastian Bach

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17 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND

14 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

11 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

27 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

8 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW

18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND



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SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью прошёлся по вокалисту STAIND Aaron'у Lewis'у, не разделяющему взгляды Sebastian'a:

«Я просто считаю, что для любого безграмотного музыканта, который хочет заставить свою толпу скандировать "Байден х$$$о", любого, кто хочет это сделать — я могу им в лицо сказать следующее: "Х$$$o ты сам, и группа твоя х$$$o". И на Йуг того парня, который был до Джо Байдена, мне больше не нужно о нём говорить.

Джо Байден — старый человек, у которого нет ничего, кроме добрых намерений для страны. И нет ничего такого, что бы ему не нравилось. Он изо всех сил старается вернуть нас к нормальной жизни вместо того дерьмового шоу, которое лишило нас рок-н-ролла в 2020 году, школы наших детей, и всего, что мы знаем об Америке.

Джо Байден снова сделал Америку великой, и он постоянно подвергается нападкам безо всякой причины. По какой причине?

Всё, чего я хочу, это чтобы всё вернулось на круги своя. Я надеюсь, что это произойдёт. Это всё, чего я хочу. Это моя единственная цель.

Как только Джо Байден был избран президентом, я больше никогда не упоминал другого парня. Если вы посмотрите на мой Твиттер, я щёлкнул выключателем. Я сказал: "Я покончил с этим дерьмом". Потому что я не такой. Я не собираюсь постоянно писать политические заголовки и видеть рядом с ними своё лицо».

В другом месте интервью Bach обрушился на противников вакцинации COVID в США, сказав:

«Я не понимаю, почему кто-то делает прививку от полиомиелита, но не делает прививку от COVID. В чём, б$$$ь, разница? Вам не нравится эта болезнь, но вы не против той болезни. Я не понимаю. Я не могу понять».

SEBASTIAN BACH To STAIND














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


17 окт 2021, 11:26		Бах ху*** несет какую то, так ведь?


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