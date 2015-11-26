сегодня



SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND



SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью прошёлся по вокалисту STAIND Aaron'у Lewis'у, не разделяющему взгляды Sebastian'a:



«Я просто считаю, что для любого безграмотного музыканта, который хочет заставить свою толпу скандировать "Байден х$$$о", любого, кто хочет это сделать — я могу им в лицо сказать следующее: "Х$$$o ты сам, и группа твоя х$$$o". И на Йуг того парня, который был до Джо Байдена, мне больше не нужно о нём говорить.



Джо Байден — старый человек, у которого нет ничего, кроме добрых намерений для страны. И нет ничего такого, что бы ему не нравилось. Он изо всех сил старается вернуть нас к нормальной жизни вместо того дерьмового шоу, которое лишило нас рок-н-ролла в 2020 году, школы наших детей, и всего, что мы знаем об Америке.



Джо Байден снова сделал Америку великой, и он постоянно подвергается нападкам безо всякой причины. По какой причине?



Всё, чего я хочу, это чтобы всё вернулось на круги своя. Я надеюсь, что это произойдёт. Это всё, чего я хочу. Это моя единственная цель.



Как только Джо Байден был избран президентом, я больше никогда не упоминал другого парня. Если вы посмотрите на мой Твиттер, я щёлкнул выключателем. Я сказал: "Я покончил с этим дерьмом". Потому что я не такой. Я не собираюсь постоянно писать политические заголовки и видеть рядом с ними своё лицо».



В другом месте интервью Bach обрушился на противников вакцинации COVID в США, сказав:



«Я не понимаю, почему кто-то делает прививку от полиомиелита, но не делает прививку от COVID. В чём, б$$$ь, разница? Вам не нравится эта болезнь, но вы не против той болезни. Я не понимаю. Я не могу понять».







</div>





</div>





</div>





</div>





+1 -3



( 1 ) просмотров: 421

