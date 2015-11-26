сегодня



CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a



CHRIS JERICHO решил поздравить с 53-летием «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a:



«С днём рождения, мой старый друг @sebastianbach! У нас были взлёты и падения, но рок-н-ролл всегда помнит...»













+0 -0



просмотров: 145

