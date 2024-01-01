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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 22
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Sebastian Bach

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26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска

7 дек 2023 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

5 сен 2023 : 		 SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS

30 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу

5 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES

31 май 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH

9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

15 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN

8 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW

4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

2 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES

7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии

26 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW
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SEBASTIAN BACH исполнил новую песню



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Видео с выступления SEBASTIAN BACH, которое состоялось 24 февраля в Palace Theatre, St. Paul, Minnesota, доступно для просмотра ниже.




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