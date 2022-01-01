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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW



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SEBASTIAN BACH недавно был гостем программы "I Am All In With Scott Patterson", и в рамках беседы, когда ведущий упомянул, что некоторые из звёзд 1980-х сейчас собирают стадионы, он ответил:

«Так и есть. POISON и Joan Jett, MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD… Да!»

На вопрос, «что не так» с ребятами из SKID ROW, что они не соглашаются воссоединиться с ним, Bach ответил:

«У меня есть менеджер по имени Рик Сэйлс, и он защищает мои интересы. Так что им приходится иметь дело с деловой стороной вещей, и они предпочли бы, возможно, не иметь с ним дела, насколько я могу судить, — просто не иметь с ним дела. Но всегда есть какие-то цифры. Я к тому, что пока мы всё ещё живы».




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