SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW



SEBASTIAN BACH недавно был гостем программы "I Am All In With Scott Patterson", и в рамках беседы, когда ведущий упомянул, что некоторые из звёзд 1980-х сейчас собирают стадионы, он ответил:



«Так и есть. POISON и Joan Jett, MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD… Да!»



На вопрос, «что не так» с ребятами из SKID ROW, что они не соглашаются воссоединиться с ним, Bach ответил:



«У меня есть менеджер по имени Рик Сэйлс, и он защищает мои интересы. Так что им приходится иметь дело с деловой стороной вещей, и они предпочли бы, возможно, не иметь с ним дела, насколько я могу судить, — просто не иметь с ним дела. Но всегда есть какие-то цифры. Я к тому, что пока мы всё ещё живы».







