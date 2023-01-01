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*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Sebastian Bach

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31 май 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH

9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

15 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN

8 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW

4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

2 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES

7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии

26 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW

7 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет трек KISS

4 май 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет версию песни Фрэнка Синатры

25 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH: «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»

8 фев 2022 : 		 CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»

7 фев 2022 : 		 PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»

17 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH схуднул

14 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню

7 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»

28 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 окт 2021 : 		 Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH

18 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"

17 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND

14 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH



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Видео с выступления SEBASTIAN BACH в Riverside Park, в рамках которого музыкант исполнил и кавер-версию песни RUSH "Tom Sawyer", доступно для просмотра ниже.

SEBASTIAN BACH Covers

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