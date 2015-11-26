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Sebastian Bach

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3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"
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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл



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SEBASTIAN BACH поблагодарил администрацию президента Байдена за «возвращение рок-н-ролла», что стало возможным в связи со значительной долей получивших вакцину людей. Музыкант поделился статьей NBC News, в которой говорится, что промоутер из Флориды берёт по 18 долларов за билет на концерт у тех, кто прошёл вакцинацию, и 1000 долларов — у тех, кто её не проходил:

«Только для тех, кому 18, и неси ответственность за жизнь. Не выразить словами, насколько мы благодарны @POTUS @JoeBiden за возвращениё рок-н-ролла. Никогда ещё #vote за #science не значил большего!»

SEBASTIAN BACH Thanks JOE BIDEN For



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Evil3062


3 июн 2021, 17:06		Дурашка у нас и без укола рок и ролл в одном флаконе

Гепард


3 июн 2021, 17:31		В стране лютуют хунвейбины, любого человека могут уничтожить по ложному обвинению, все прибегают к самоцензуре, чтобы ни дай бог никого не оскорбить. О каком "рок-н-ролле" говорит этот скоморох?


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