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SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл



SEBASTIAN BACH поблагодарил администрацию президента Байдена за «возвращение рок-н-ролла», что стало возможным в связи со значительной долей получивших вакцину людей. Музыкант поделился статьей NBC News, в которой говорится, что промоутер из Флориды берёт по 18 долларов за билет на концерт у тех, кто прошёл вакцинацию, и 1000 долларов — у тех, кто её не проходил:



«Только для тех, кому 18, и неси ответственность за жизнь. Не выразить словами, насколько мы благодарны @POTUS @JoeBiden за возвращениё рок-н-ролла. Никогда ещё #vote за #science не значил большего!»







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