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SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES



SEBASTIAN BACH присоединился к группе YÄCHTLEY CRËW 10 июня в KAOS, The Palms, Лас-Вегас, Невада, и исполнил кавер-версию хита EAGLES "Hotel California".







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