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PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»



PHIL VARONE вновь прокомментировал слова SEBASTIAN'a BACH'a о том, что решение позировать обнажённым для Playgirl является «ещё одним доказательством того, что название "SKID ROW" полностью утратило доверие, крутость, точность, и теперь лишено всякого смысла во всех отношениях».



Varone, который был одним из восьми пациентов, показанных в сериале "Sex Rehab With Dr. Drew", появился на обложке Playgirl более десяти лет назад. Издание, в котором Varone было посвящено 16 страниц, появилось в газетных киосках в декабре 2010 года. После чего Bach и прошёлся по нему в Твиттере.



В недавней беседе с Sofa King Cool он вновь коснулся этих слов:



«Baz очень ироничен. Я знаю его уже... Я знал этих ребят за 10 лет до того, как пришёл в группу. Я имею в виду, они были моими друзьями. До того, как я присоединился к группе, я знал Sebastian'a. И я никогда не понимал, почему он что-то сказал. Это парень, который носил футболку с надписью "AIDS Kills F**s Dead". Это парень, который бросил бутылку в аудиторию и чуть не убил девушку. И группе пришлось заплатить сотни тысяч долларов, чтобы его задница не попала в тюрьму, и оплатить все медицинские расходы. И он говорит обо мне в Playgirl?



Он воюет сам с собой, поэтому мне и нечего добавить. Этот парень был потрясающей рок-звездой — легендарной — и он всегда будет таким. И я просто не понимаю, в какой момент люди проходят лишнюю милю, чтобы что-то сказать из серии: "Чувак, у тебя уже есть контракт. Просто заткнись. Ты уже нравишься людям. Не порти всё". Потому что такие люди, как он, могут просто загнать себя в яму.



Какое отношение имеет моё участие в Playgirl к SKID ROW или причинению вреда SKID ROW? Не говоря уже о том, что одна из его любимых групп — TYPE O NEGATIVE, это сделал Пит Стил. Bret Michaels сделал это. Брэд Питт сделал это. Я к тому, что множество людей снимались в Playgirl. Для меня это было нечто из списка фантастики. То есть, конечно, да, мой член больше, чем у него, так что не злитесь на меня за это. Критикуйте того, кого вы считаете создателем.



Я не знаю, в чём его фишка. Я просто решил, что это смешно. Потому что это очень лицемерно. Если бы что-то и могло разрушить группу, то это был бы он. А съёмки в Playgirl — это вовсе не порнография. Это обнажённое тело. Когда обнажённое тело стало порнографией? Я не знаю. Потому что в Европе всем плевать. Там все голые».







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