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Sebastian Bach

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12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»

1 ноя 2019 : 		 Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров

28 окт 2019 : 		 RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH

20 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

14 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполняет "Slave To The Grind"
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SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»



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В новом эпизоде «коронапрепирательств в твиттере» SEBASTIAN BACH отреагировал на то, что группа FOZZY отыграла три концерта в Южной и Северной Дакоте, а также в Айове. Поскольку распространение пандемии идёт не везде одинаково, но в большинстве штатов все действия в концертной индустрии заморожены, некоторые штаты всё-таки решили открыть концертные площадки и не сильно акцентировать внимание на соблюдении социальной дистанции:

«Любые "музыканты", дающие рок-н-ролльные концерты в Америке, на текущий момент заботятся только о том, чтобы срубить денег и ни на минуту не парятся о том, умрёшь ты или нет после этого события.

Мои фанаты значат для меня всё, они дали мне невероятную жизнь. Я буду защищать своих поклонников. Для меня они куда важнее денег».

SEBASTIAN BACH Blasts Rock Bands Who Play Concerts During Coronavirus Pandemic: They



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