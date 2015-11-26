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SEBASTIAN BACH : «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»



В новом эпизоде «коронапрепирательств в твиттере» SEBASTIAN BACH отреагировал на то, что группа FOZZY отыграла три концерта в Южной и Северной Дакоте, а также в Айове. Поскольку распространение пандемии идёт не везде одинаково, но в большинстве штатов все действия в концертной индустрии заморожены, некоторые штаты всё-таки решили открыть концертные площадки и не сильно акцентировать внимание на соблюдении социальной дистанции:



«Любые "музыканты", дающие рок-н-ролльные концерты в Америке, на текущий момент заботятся только о том, чтобы срубить денег и ни на минуту не парятся о том, умрёшь ты или нет после этого события.



Мои фанаты значат для меня всё, они дали мне невероятную жизнь. Я буду защищать своих поклонников. Для меня они куда важнее денег».







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