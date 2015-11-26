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Sebastian Bach

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6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
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|||| 6 апр 2021

SEBASTIAN BACH получил дозу



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SEBASTIAN BACH поделился сообщением о том, что на день рождения получил дозу вакцины от COVID-19:

«Сделал укол и готов ЗАЖИГРАТЬ!»

После чего добавил еще одно сообщение:

«Все те, кто называют себя рок-фанатами, должны получить свою дозу и паспорт, чтобы мы могли вновь вернуть в дорогу это шоу, задолбанцы!

Спасибо @POTUS #ScienceKnows #AMERICAISBACK»

По сообщению центра по контролю за заболеваниями, примерно 30% населения Америки получила как минимум одну дозу из трех вакцин.

SEBASTIAN BACH Is 'Ready To Rock' After Getting COVID-19 Vaccine








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