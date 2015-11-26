6 апр 2021



SEBASTIAN BACH получил дозу



SEBASTIAN BACH поделился сообщением о том, что на день рождения получил дозу вакцины от COVID-19:



«Сделал укол и готов ЗАЖИГРАТЬ!»



После чего добавил еще одно сообщение:



«Все те, кто называют себя рок-фанатами, должны получить свою дозу и паспорт, чтобы мы могли вновь вернуть в дорогу это шоу, задолбанцы!



Спасибо @POTUS #ScienceKnows #AMERICAISBACK»



По сообщению центра по контролю за заболеваниями, примерно 30% населения Америки получила как минимум одну дозу из трех вакцин.



















+0 -2



просмотров: 135

