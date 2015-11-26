26 янв 2021



CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH



CHRIS JERICHO воспользовался Твиттером, чтобы ответить на очередные нападки со стороны SEBASTIAN'a BACH'a:



«Мне сказали, что @sebastianbach продолжает гнуть свою линию и пытается закопать меня. Мой ответ... милости прошу! Вы имеете право на ваше мнение и это не влияет на меня в любом случае. Я до сих пор продолжаю радоваться Вашей работе на первых 3-х официальных альбомах @OfficialSkidRow и с нетерпением жду Вашей новой записи!»













+0 -1



просмотров: 407

