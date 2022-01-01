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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 36
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
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Sebastian Bach

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25 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH: «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»

8 фев 2022 : 		 CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»

7 фев 2022 : 		 PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»

17 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH схуднул

14 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню

7 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»

28 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 окт 2021 : 		 Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH

18 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"

17 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND

14 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

11 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

27 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

8 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW

18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!
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|||| 25 фев 2022

SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND



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SEBASTIAN BACH исполнил композицию THE ALLMAN BROTHERS BAND "Midnight Rider" на выступлении, которое состоялось 24 февраля в The Theater, Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada.

Watch: SEBASTIAN BACH Covers THE ALLMAN BROTHERS BAND's 'Midnight Rider' With THE ALLMAN BETTS BAND In Las Vegas




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