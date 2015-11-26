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SEBASTIAN BACH схуднул



SEBASTIAN BACH опубликовал следующее сообщение:



«В духе мисс @britneyspears вот фотография, на которой я только что проснувшись смотрю в зеркало.



Почему я это выкладываю? По одной простой причине: с августа 2021 года я сбросил около 35 фунтов. Нахожусь ли я в той форме, в которой хочу быть? Пока нет. Иду ли я в правильном направлении? Вам лучше в это верить.



Рок-н-ролл приносит пользу телу! Как и полное изменение рациона и как можно больше физических упражнений. #Йога, бег и всегда помните, что пресс делается на кухне!



В апреле мне будет 54 года. Если я могу это сделать, то и вы сможете! Я не собираюсь сдаваться ни перед чем».













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