Видео с выступления SEBASTIAN BACH



Видео с выступления SEBASTIAN'a BACH'a, состоявшегося 23 октября в Theatre Of The Living Arts, Philadelphia, Pennsylvania, в рамках которого он целиком исполняет "Slave To The Grind", доступно для просмотра ниже.

















































