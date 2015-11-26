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Sebastian Bach

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28 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 окт 2021 : 		 Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH

18 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"

17 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND

14 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

11 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

27 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

8 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW

18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии
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Видео с выступления SEBASTIAN BACH



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Видео с выступления SEBASTIAN'a BACH'a, состоявшегося 23 октября в Theatre Of The Living Arts, Philadelphia, Pennsylvania, в рамках которого он целиком исполняет "Slave To The Grind", доступно для просмотра ниже.

Watch SEBASTIAN BACH Perform SKID ROW























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


28 окт 2021, 11:57		не разобрать нифига на этих записях


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