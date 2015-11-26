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Видео с выступления SEBASTIAN BACH



Видео с выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося третьего октября в Haute Spot, Cedar Park, Texas, в рамках которого он целиком исполняет "Slave To The Grind", доступно для просмотра нже.







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