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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW



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SEBASTIAN BACH дал бесплатное шоу в Лас-Вегасе в рамках Fremont Street Experience рядом с тем местом, где в этот же день играли SKID ROW, — расстояние составило примерно 17 км. SKID ROW выступают в рамках совместного тура с WARRANT, WINGER и QUIET RIOT.








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26 июл 2022
gravitgroove
А справа на фотке это Иван Дорн?
26 июл 2022
o
olly71
Ну 17 км это не так уж и рядом . у меня примерно на таком расстоянии другое государство уже находится

просмотров: 490

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