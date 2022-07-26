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SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW



SEBASTIAN BACH дал бесплатное шоу в Лас-Вегасе в рамках Fremont Street Experience рядом с тем местом, где в этот же день играли SKID ROW, — расстояние составило примерно 17 км. SKID ROW выступают в рамках совместного тура с WARRANT, WINGER и QUIET RIOT.















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