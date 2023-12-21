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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»



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Бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach побеседовал с Gold Derby о своём недавно выпущенном сингле "What Do I Got To Lose?"

Bach сказал:

«"What Do I Got To Lose?" я написал с Miles'ом Kennedy из группы Slash'a и ALTER BRIDGE. Продюсером выступил Elvis Baskette который продюсировал все альбомы Вольфганга Ван Халена. Я невероятно горжусь тем, что получилось.

Это весёлая песня. Я обращаю свой взор на рок-н-ролл в 2023 году, и мне кажется, что в нём не хватает веселья. Все только и говорят: "Этот парень сказал то-то про этого парня. Этот парень сказал это про того". Я вижу только кликбейт и негатив. Особо не найдёшь весёлого, позитивного, хорошего рока. А эта песня — это весёлый, зажигательный рок в духе вечеринок в традициях DEF LEPPARD "Pour Some Sugar On Me". Вот что мне напоминает эта песня. В ней много веселья. И я невероятно ей горжусь».




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21 дек 2023
M
Mateas89
Переводя на человеческий - эту песню написал для меня Майлз Кеннеди, а я, возможно, что-то там подправил под себя)

Кстати, Сëба, Скид Роу без тебя с новым вокалистом Эриком куда веселее, чем ты нынешний))

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