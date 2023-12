сегодня



SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»



Бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach побеседовал с Gold Derby о своём недавно выпущенном сингле "What Do I Got To Lose?"



Bach сказал:



«"What Do I Got To Lose?" я написал с Miles'ом Kennedy из группы Slash'a и ALTER BRIDGE. Продюсером выступил Elvis Baskette который продюсировал все альбомы Вольфганга Ван Халена. Я невероятно горжусь тем, что получилось.



Это весёлая песня. Я обращаю свой взор на рок-н-ролл в 2023 году, и мне кажется, что в нём не хватает веселья. Все только и говорят: "Этот парень сказал то-то про этого парня. Этот парень сказал это про того". Я вижу только кликбейт и негатив. Особо не найдёшь весёлого, позитивного, хорошего рока. А эта песня — это весёлый, зажигательный рок в духе вечеринок в традициях DEF LEPPARD "Pour Some Sugar On Me". Вот что мне напоминает эта песня. В ней много веселья. И я невероятно ей горжусь».







