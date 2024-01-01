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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
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Sebastian Bach

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16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

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18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

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29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

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20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска

7 дек 2023 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

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30 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу

5 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES

31 май 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH

9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

15 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN

8 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW

4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

2 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES

7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии
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Новое видео SEBASTIAN BACH



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Everybody Bleeds, новое видео SEBASTIAN BACH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Child Within The Man, релиз которого намечен на 10 мая на Reigning Phoenix Music.

1. Everybody Bleeds
2. Freedom (featuring John 5)
3. (Hold On) To The Dream
4. What Do I Got To Lose?
5. Hard Darkness
6. Future Of Youth (featuring Orianthi)
7. Vendetta
8. F.U. (featuring Steve Stevens)
9. Crucify Me
10. About To Break
11. To Live Again




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