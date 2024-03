сегодня



Новое видео SEBASTIAN BACH



Everybody Bleeds, новое видео SEBASTIAN BACH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Child Within The Man, релиз которого намечен на 10 мая на Reigning Phoenix Music.



1. Everybody Bleeds

2. Freedom (featuring John 5)

3. (Hold On) To The Dream

4. What Do I Got To Lose?

5. Hard Darkness

6. Future Of Youth (featuring Orianthi)

7. Vendetta

8. F.U. (featuring Steve Stevens)

9. Crucify Me

10. About To Break

11. To Live Again







