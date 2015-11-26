Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 186
*Новая песня GUNS N' ROSES 49
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 48
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



27 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

8 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW

18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"



*
zoom
*
* *
SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью рассказал о будущих концертах:

«Мы исполняем [альбом "Slave To The Grind"] целиком. Мы уже делали это однажды. Мы сделали это в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния] в 2018 году. И это было очень забавно, потому что в первый вечер мы исполнили первый альбом SKID ROW, а во второй — "Slave". В первый вечер зал был забит девчонками от стены до стены [смеётся] Я просто честен. Во вторую ночь было полно парней. Это была совсем другая публика — чуваки с пирсингом в носу и длинными мочками ушей со странными штуками.

Когда я читаю о мнениях в прессе, что мы все делаем, хотим мы это признавать или нет, в комментариях Rachel [Bolan, бас-гитарист SKID ROW] как-то сказал, что когда мы выпустили "Slave", мы потеряли половину нашей женской аудитории. И моей немедленной реакцией на это было: "Чувак, ты что, не помнишь тур GUNS N' ROSES?", потому что на него пришло много девушек. Но памятуя об этом и исполнив первый альбом в рамках полноценного тура, он прав — привлекательность таких песен, как "Can't Stand The Heartache" и "Rattlesnake Shake" больше для девочек. А чувакам нравятся "Monkey Business" и "Get The Fuck Out" — чувакам это нравится. Так что, эй, чувак, мы с Rachel только что пришли к согласию!».

По словам Bach'a, он исполнит пластинку "Slave To The Grind" по порядку, за исключением одной песни:

«Мы исполним половину песни "Get The Fuck Out", потому что вторая половина песни, её текст неприемлем в наше время. Хотя я спорил, когда записывал эту песню, о том, что слова в этой песне [являются] экстремальными. Но мы исполняем только половину».

На вопрос о том, что для него будет самым сложным в исполнении всего "Slave To The Grind", Sebastian ответил:

«Я скажу вам честно -— концовка песни "Quicksand Jesus". В ней я выжимаю свой голос, свои мелодии, свои примочки, выжимаю всё до максимума. Это действительно трудно сделать.

Я должен сказать, что иногда фанаты упускают из виду тот факт, что записать альбом — это не значит выступить с концертом. Записывая пластинку, ты стоишь совершенно неподвижно. Ты находишься в студии с кондиционером, и ты можешь пробовать столько раз, сколько захочешь, чтобы получить окончательный дубль, который ты хочешь. Это не то же самое, что выйти на сцену и сделать только один дубль и всё. И если вы не используете кассеты, то это плохо для вас. Если вы ошибётесь, все об этом узнают.

Мне не интересно ходить на караоке-шоу; это не представляет для меня никакого интереса. Так что всё так и есть.

Я иногда использую эффекты, но я не использую Autotune или что-то ещё».

Ex-SKID ROW Singer SEBASTIAN BACH Reveals Most Challenging Part Of Performing Entire



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 834

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом