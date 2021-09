сегодня



SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"



SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью рассказал о будущих концертах:



«Мы исполняем [альбом "Slave To The Grind"] целиком. Мы уже делали это однажды. Мы сделали это в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния] в 2018 году. И это было очень забавно, потому что в первый вечер мы исполнили первый альбом SKID ROW, а во второй — "Slave". В первый вечер зал был забит девчонками от стены до стены [смеётся] Я просто честен. Во вторую ночь было полно парней. Это была совсем другая публика — чуваки с пирсингом в носу и длинными мочками ушей со странными штуками.



Когда я читаю о мнениях в прессе, что мы все делаем, хотим мы это признавать или нет, в комментариях Rachel [Bolan, бас-гитарист SKID ROW] как-то сказал, что когда мы выпустили "Slave", мы потеряли половину нашей женской аудитории. И моей немедленной реакцией на это было: "Чувак, ты что, не помнишь тур GUNS N' ROSES?", потому что на него пришло много девушек. Но памятуя об этом и исполнив первый альбом в рамках полноценного тура, он прав — привлекательность таких песен, как "Can't Stand The Heartache" и "Rattlesnake Shake" больше для девочек. А чувакам нравятся "Monkey Business" и "Get The Fuck Out" — чувакам это нравится. Так что, эй, чувак, мы с Rachel только что пришли к согласию!».



По словам Bach'a, он исполнит пластинку "Slave To The Grind" по порядку, за исключением одной песни:



«Мы исполним половину песни "Get The Fuck Out", потому что вторая половина песни, её текст неприемлем в наше время. Хотя я спорил, когда записывал эту песню, о том, что слова в этой песне [являются] экстремальными. Но мы исполняем только половину».



На вопрос о том, что для него будет самым сложным в исполнении всего "Slave To The Grind", Sebastian ответил:



«Я скажу вам честно -— концовка песни "Quicksand Jesus". В ней я выжимаю свой голос, свои мелодии, свои примочки, выжимаю всё до максимума. Это действительно трудно сделать.



Я должен сказать, что иногда фанаты упускают из виду тот факт, что записать альбом — это не значит выступить с концертом. Записывая пластинку, ты стоишь совершенно неподвижно. Ты находишься в студии с кондиционером, и ты можешь пробовать столько раз, сколько захочешь, чтобы получить окончательный дубль, который ты хочешь. Это не то же самое, что выйти на сцену и сделать только один дубль и всё. И если вы не используете кассеты, то это плохо для вас. Если вы ошибётесь, все об этом узнают.



Мне не интересно ходить на караоке-шоу; это не представляет для меня никакого интереса. Так что всё так и есть.



Я иногда использую эффекты, но я не использую Autotune или что-то ещё».







