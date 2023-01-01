Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



5 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES

31 май 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH

9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

15 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN

8 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW

4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

2 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES

7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии

26 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW

7 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет трек KISS

4 май 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет версию песни Фрэнка Синатры

25 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH: «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»

8 фев 2022 : 		 CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»

7 фев 2022 : 		 PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»

17 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH схуднул

14 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню

7 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»

28 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 окт 2021 : 		 Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL



zoom
SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS были сред гостей CHEVY METAL на концерте, проходившем 29 июля в The Canyon, Agoura Hills, California.












Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом