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SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL



SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS были сред гостей CHEVY METAL на концерте, проходившем 29 июля в The Canyon, Agoura Hills, California.























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