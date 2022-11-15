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SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN



Sebastian Bach (SKID ROW) и Tracii Guns (L.A. GUNS) исполнили кавер-версию LED ZEPPELIN "Whole Lotta Love" в рамках "Kiss Kruise" — видео доступно ниже.







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