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Видео с выступления SEBASTIAN BACH



Видео с выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося восьмого октября в Warehouse Live, Houston, Texas, в рамках которого он целиком исполняет "Slave To The Grind", доступно для просмотра ниже.

























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