Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося в рамках Northern Lights Music Festival, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Big Guns"

"Sweet Little Sister"

"Here I Am"

"18 & Life"

"Piece of Me"

"The Threat"

"American Metalhead"

"Monkey Business / Tom Sawyer"

"I Remember You"

"Stuck Inside"

"In A Darkened Room"

"Youth Gone Wild"







