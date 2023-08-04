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*Немецкой BIG 4 быть! 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 31
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Sebastian Bach

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Видео полного выступления SEBASTIAN BACH



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Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося в рамках Northern Lights Music Festival, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Big Guns"
"Sweet Little Sister"
"Here I Am"
"18 & Life"
"Piece of Me"
"The Threat"
"American Metalhead"
"Monkey Business / Tom Sawyer"
"I Remember You"
"Stuck Inside"
"In A Darkened Room"
"Youth Gone Wild"

SEBASTIAN BACH - Fan-Filmed Video Of Entire Northern Lights Music Festival Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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4 авг 2023
olly71
Первым делом включил конечно же 18 & Life ... мда смотрел на это толстое убожество ( нет именно к музыкантам притензий нет они свой дело делали достойно ) и вспоминал как он эту песню пел в августе 1989 в Москве в Лужниках . КАкой там был драйв.
4 авг 2023
O
Old Nothing
опять же тот случай когда нужно закончить карьеру.
4 авг 2023
J
Jack of Diamonds
да нормально завывет
Like!2
4 авг 2023
E
Evil Dmitry
Да ладно вам, парни! Вы хотите чтобы 60 летний жир-трест "зажигал" также, как в 20 лет? Серьезно? Что касается завершения карьеры - а где он тогда "столоваться" будет? Не в КFC же ему идти работать - "СВОБООООДНАЯ КАААССААААА!!" :))))))))))))
Like!2
4 авг 2023
t
timekiller61
Я его впервые увидел в клипе "Monkey Business" и просто обалдел, как он там заорал в начале... Выглядит неплохо-вы ещё жиртрестов не видели, но вот заорать так-уже не может.... И до 60-ти ему-5 годков ещё.... А в Лужу в 89-ом я не пошёл-жалел потом, сейчас уже нет.

просмотров: 438

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