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Sebastian Bach

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|||| 30 авг 2023

SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу



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SEBASTIAN BACH перед исполнением "18 And Life" прошёлся с критикой по вокальным шоу:

«Всё, что я говорю, люди перефразируют своими словами. Они говорят: "Sebastian сказал это про этого парня, сказал это про того парня". А я никогда ничего не говорил ни о каком парне.

Я считаю, что все эти шоу "American Idol" — полный отстой, потому что Америка выбрала этого долбаного идола, а не какое-то дерьмовое телешоу. Я не просто опускаю одного человека, я опускаю их всех. Кэрри Андервуд довольно хороша. Так кто ещё из них? Я жду».

Когда кто-то выкрикнул имя Келли Кларксон, в ответ Bach сказал:

«Келли Кларксон? Она такая замечательная? В любом случае, вы можете петь эту песню на своём шоу "American Idol" сколько угодно. Эту песню выбрала Америка, вы, люди. Огромное спасибо за 35 лет рок-н-ролла. Эта песня для вас. Она называется "18 and Life"».






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