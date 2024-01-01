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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»



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В новом интервью радиостанции WRIF Sebastian'a Bach'a спросили, подозревал ли он, что SOUNDGARDEN произведут фурор, когда группа Криса Корнелла выступала перед SKID ROW в туре "Slave To The Grind" в 1991 году. Бах ответил:

«Нет, я не подозревал об этом... Я родом из тех времён, когда рок-н-ролл был только весельем — отрывом, удовольствием, с улыбкой на лице и кулаками в воздухе, удовольствием от рока, улыбкой, смехом, весельем.

Я никогда не понимал депрессивную сторону рока. Я пришёл в рок-н-ролл не для того, чтобы впасть в депрессию.

Я пришёл в рок-н-ролл, чтобы спастись от депрессии. Если у меня плохое настроение, первое, что я делаю, — иду в музыкальный магазин. Здесь, в моём родном городе Лас-Вегасе, есть куча музыкальных магазинов. Меня спрашивают: "Ты помнишь музыкальные магазины?" Я отвечаю: "Что значит "помнишь?" Есть куча музыкальных магазинов. Когда я в туре и у меня есть выходной, мы с моим гитаристом Брентом Вудсом первым делом заходим на Yelp, вводим "виниловые пластинки" и идём в магазинчик, где продаются виниловые пластинки и тому подобное. А рок-н-ролл всегда поднимает мне настроение. И когда я думаю о том, как Крис Корнелл выступал перед SKID ROW в Fox Theater [в Детройте] во время тура "Slave To The Grind", я вспоминаю те дни, и я помню, как Крис после концерта пил пиво, и я пошёл выпить пива с ними, и мы поговорили. Это было весёлое время в 1991-м. Я не знаю, что произошло после 1991 года, когда у него что-то пошло не так, но мне так грустно, что я вспомнил весёлые времена Детройта, Fox Theater».

Sebastian заявил, что его цель на предстоящем сольном альбоме — вернуть веселье в рок:

«Именно это я и пытаюсь сделать. И я действительно чувствую, что в первом видео и первой песне мы от души повеселились. Я хочу сделать именно это. Я хочу, чтобы люди получали удовольствие, слушая мою музыку. Для меня это главное».




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