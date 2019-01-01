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Sebastian Bach

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31 дек 2018 : 		 SEBASTIAN BACH — участникам SKID ROW: «У вас было семь сраных вокалистов — может, это вам работать с ними сложно?»

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|||| 31 дек 2018

SEBASTIAN BACH — участникам SKID ROW: «У вас было семь сраных вокалистов — может, это вам работать с ними сложно?»



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Бывший вокалист SKID ROW SEBASTIAN BACH вновь прошёлся по своим бывшим сотоварищам:

«Моя группа слишком поглощена собой вместо того, чтобы подумать о тридцатилетнем юбилее или переиздании старых альбомов на виниле или выпуске "Oh Say Can You Scream" на блю-рее, очевидно, они нихрена не хотят делать для поклонников».

Bach был в составе группы до 1996 года, а потом был уволен. Вместо того, чтобы всё бросить, оставшиеся участники взяли перерыв и продолжили играть в группе под названием OZONE MONDAY.

В 1999 году SKID ROW реформировались и после некоторой перетасовки состава имели в своём составе оригинальных участников — Rachel'a Bolan'a, Dave'a "Snake" Sabo и Scotti Hill'a, а также Rob'a Hammersmith'a и вокалиста Johnny Solinger'a.

SKID ROW уволили Solinger'a по телефону в апреле 2015 года — за несколько часов до объявления бывшего вокалиста TNT Tony Harnell'a в качестве его замены. Восемь месяцев спустя тот также покинул группу и был заменён южноафриканцем, британским певцом ZP Theart'ом, который ранее пел в DRAGONFORCE, TANK и I AM I.

«Да благославит их Бог, начинать свою "новую" группу в свои долбаные 50+. Ты создаёшь новую команду, когда тебе за пятьдесят. Большинство музыкантов, которым за 50, играют для фэнов, которые и находятся там, где находятся, благодаря поклонникам. И не я придумывал эту фразу.

Причина, по которой я злюсь, заключается в том, что мы всё ещё получаем чеки за авторские отчисления, и у меня появляется огромное чувство вины, когда я их получаю, потому что знаю, что поклонники хотят чертовски роскошное издание старых альбом, как, к примеру, сделали GUNS N' ROSES. Я даже не могу закончить групповой договор с этими парнями. Я этого не понимаю, потому что нам даже не нужно нравиться друг другу, чтобы выпустить старую пластинку. Я ничего не понимаю. Это как битьё головой об стену».

Bach добавил, что когда-то он был «очень близок» со своими коллегами по SKID ROW, и он не согласился с широко распространённым убеждением, что с ним трудно работать.

«У вас было семь грёбаных вокалистов — может быть, это с вами трудно работать? Моя [сольная] группа не менялась 10 или 15 лет. Нет никаких проблем в четырёх бродвейских шоу и актёрском составе из 70 человек "Gilmore Girls" ... Они не думают, что со мной трудно работать. Netflix любит работать со мной. "Trailer Park Boys", грёбаные восемь сезонов — они не считают, что со мной трудно работать. Так, быть может, дело не совсем во мне, а это с парнями не всё так гладко?

Просто позор, что так получается, потому что нашим фэнам это бы понравилось, и нет никаких причин, почему бы могло быть иначе».



SEBASTIAN BACH To SKID ROW:



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