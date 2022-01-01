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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH исполняет версию песню Фрэнка Синатры



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SEBASTIAN BACH исполнил композицию "Night And Day" Кола Портера, написанную для мюзикла "Gay Divorce" 1932 года, потом с успехом исполнявшуюся Фрэнком Синатрой. Сделано всё было на праздновании сорокалетия Mike'a Love'a младшего, сына Mike'a Love'a из THE BEACH BOYS.

Happy Birthday Mike Love Jr we had an awesome time at your 40th! I've always loved this tune by @franksinatra by way of @U2 have a great birthday dudeвњЊпёЏ https://t.co/9hJgOqzTul




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