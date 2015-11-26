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Sebastian Bach

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25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

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SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»



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Sebastian Bach сказал, что только дебил будет голосовать за Дональда Трампа в ноябре. Так бывший вокалист SKID ROW прокомментировал твит Dee Snider'а (TWISTED SISTER).

Сначала Dee написал: «Только идиоты слепо следуют одной партии. Я повидал немало политиков с обеих сторон, и всё с ними ясно: они в политике не для блага большинства, а только для собственного блага». Тут в разговор вступил Bach, отметив: «Я тебя обожаю — больше, чем могу это выразить словами. Но только идиот проголосует за Дональда Трампа в ноябре. Настоящий мужик будет действовать ради наших детей».

Bach частенько критикует политику Трампа в Твиттере. Год назад он приложил 45-го президента США, а также лидера большинства в Сенате Митча Макконелла, вице-президента Майка Пенса и других лидеров республиканцев за их бездействие в регулировании ношения/оборота оружия. Также он заявлял, что справился бы лучше с управлением государством, чем Трамп. В 2018 году Sebastian признавался прессе, что голосовал за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

SEBASTIAN BACH:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


2 июл 2020, 12:46		У Снайдера ведь в посте ни слова про Трампа.

BLOODLINE


2 июл 2020, 12:48		Ахах


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