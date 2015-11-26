сегодня



SEBASTIAN BACH : «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»



Sebastian Bach сказал, что только дебил будет голосовать за Дональда Трампа в ноябре. Так бывший вокалист SKID ROW прокомментировал твит Dee Snider'а (TWISTED SISTER).



Сначала Dee написал: «Только идиоты слепо следуют одной партии. Я повидал немало политиков с обеих сторон, и всё с ними ясно: они в политике не для блага большинства, а только для собственного блага». Тут в разговор вступил Bach, отметив: «Я тебя обожаю — больше, чем могу это выразить словами. Но только идиот проголосует за Дональда Трампа в ноябре. Настоящий мужик будет действовать ради наших детей».



Bach частенько критикует политику Трампа в Твиттере. Год назад он приложил 45-го президента США, а также лидера большинства в Сенате Митча Макконелла, вице-президента Майка Пенса и других лидеров республиканцев за их бездействие в регулировании ношения/оборота оружия. Также он заявлял, что справился бы лучше с управлением государством, чем Трамп. В 2018 году Sebastian признавался прессе, что голосовал за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.













+0 -1



( 2 ) просмотров: 165

