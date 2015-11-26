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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"



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SEBASTIAN BACH в новом интервью перед стартом тура заявил, что проблем с исполнением материала "Slave To The Grind" в рамках будущего тура не будет:

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что я очень много пою в последние четыре с небольшим месяца. Я пока не могу сказать вам, что именно я делаю, но я смогу сделать всё как надо. Мой голос такой же, каким был всегда.

Отвечая на ваш вопрос, я должен сказать пару вещей, которые приходят на ум. Для такого парня, как я, или такого парня, как Боно [U2], или такого парня, как — я не знаю — Geddy Lee [RUSH] или кто-нибудь вроде них, записывать пластинку — это не то же самое, что выступать на концерте; это не одно и то же; это совершенно разные вещи. Создание записи — это когда ты стоишь в кондиционированной комнате, рядом с тобой вода, кофе, и у тебя идеальный свет. И ты стоишь так спокойно, как только можешь, и ты можешь петь столько раз, сколько хочешь, пока песня не станет идеальной. [Ничто не может быть более непохожим на шоу — если только вы не используете [фонограмму]. Но я с гордостью могу сказать вашей аудитории, что в ближайшее время мы не будем использовать никаких кассет, так что это настоящее рок-шоу. Но делать шоу — это скорее передавать дух песни и музыки аудитории, чтобы все погрузились в происходящее. И я не собираюсь просто стоять там и пытаться быть идеальным. Я собираюсь бегать повсюду и устраивать шоу.

Когда певцы становятся старше, они меняют тональность, но мне это не нравится, потому что, на мой взгляд, это заставляет звучать песни как что-то другое, а мне это неинтересно. Если я хочу изменить небольшую вокальную партию в том же ключе, то для меня есть более крутой способ сделать это, а не переделывать её в ключе KORN. Это отлично работает для KORN.

Я должен петь каждый день как следует и делать это в течение многих недель, чтобы мой голос достиг вершины своих возможностей, и именно этим я и занимался. Я просто пел, и у меня не было проблем с исполнением всех этих композиций. У меня нет никаких проблем — постучу по дереву!»

SEBASTIAN BACH Has

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


18 окт 2021, 15:57		Ну да, тональность не меняют, но тембр меняется и расшепление выбирают более безопасное, в результате опять же получаем совсем другое.
У Баха после нулевых и еще и интонации стали какими-то сахарно-микимаусовскими.


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