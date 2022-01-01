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Sebastian Bach

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|||| 9 дек 2022

SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке



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Во время выступления на недавнем эпизоде подкаста "I Am All In With Scott Patterson" бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach рассказал о своих планах относительно своей новой сольной пластинки:

«У меня новый рекорд-лейбл, и мы очень скоро выпустим новую пластинку. Я не должен говорить об этом, но я всегда работаю над новыми песнями и новой музыкой».

По поводу того, почему ему понадобилось столько времени, чтобы подготовить новую пластинку к выпуску, Bach сказал:

«Мне понадобилось немного отдохнуть в этом году, потому что — а я не должен говорить об этом — я работаю над музыкой уже столько времени, что в SKID ROW сменилось два вокалиста. [Смеётся]. Я начал работу над музыкой ещё до пандемии, так что у меня накопилось много материала. И самое главное в выпуске музыки в 2022 году — это то, что нужно найти способ пробиться через хаос, потому что все подряд, а также их двоюродные братья выпускают альбомы или имеют страницы на YouTube. Давным-давно существовали звукозаписывающие компании, и чтобы получить контракт, нужно было быть хорошим музыкантом. Не все могли выпускать пластинки; это была привилегия, и для этого нужно было усердно работать. Но с появлением Pro Tools и технологий вы можете быть рестлером, а на следующий день проснуться и сказать: "Я буду рокером". И тогда ты просто записываешь халтурные партии, а потом исправляешь всё это на ноутбуке. Так что в условиях отсутствия блюстителей у вас должен быть план. И если вы заметили, успешные альбомы требуют много времени для подготовки. Артист выпускает три или четыре песни, или три или четыре видеоклипа ещё до выхода альбома. Так что это серьёзный план. А ещё есть отставание в выпуске винила. Сейчас нужно встать в очередь на производство винила, потому что винил чрезвычайно популярен: все его коллекционируют, и для того, чтобы разместить заказ на заводе по штамповке винила, нужно встать в шестимесячную очередь.

Так что это очень скучно, но именно это и происходит. Мы разрабатываем план».




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