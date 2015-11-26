Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 39
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»



*
zoom
*
* *
SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о своём недавнем твитте «спасибо Богу за вакцину»:

«Ну конечно, спасибо Богу за вакцину. Я сделал прививку J&J [Johnson & Johnson] от COVID-19 ещё в марте. Я был одним из первых, кто прибежал и сделал прививку, кого я знал. Я певец, и всё, что я слышал о COVID, это то, что он поражает лёгкие. А петь и так достаточно тяжело. Поэтому я не выходил из дома в течение полутора лет. Я очень строго следовал всем правилам. Я даже не посещал рестораны или что-то в этом роде; я был полон решимости не заболеть этим. Казалось, что ситуация меняется в положительную сторону, и я решился дать два концерта около трёх недель назад. Один был в Талсе, штат Оклахома, в IDL Ballroom. А второй был в Бивер-Даме, штат Кентукки, — на большой, огромной открытой площадке, где было большое шоу. И я был в порядке. Всё было круто. На мне была моя маска — всё. Я вернулся домой после недельного выступления, и на следующий день у меня поднялась температура. И у меня был положительный тест на COVID. Но почему я говорю "спасибо Богу за вакцину", потому что это был очень лёгкий случай. У меня просто была температура три дня или около того, а сейчас я чувствую себя на сто процентов лучше».

53-летний певец, который в октябре должен отправиться в турне, посвящённое 30-летию альбома SKID ROW "Slave To The Grind", продолжил:

«Мы все сейчас находимся непонятно где. Я в полном замешательстве относительно того, что нас ждёт осенью в плане развлечений. Я не врач. Но мне сказали, что теперь, когда я заболел, у меня будет иммунитет на 90 дней.

Больше всего нас как артистов беспокоит то, что мы не хотим, чтобы наши фанаты заболели. Поэтому очевидно, что мы сейчас в полной растерянности: "Шоу должно продолжаться" или "Мы должны снова всё бросить". Я не знаю, что и сказать, но сейчас мы находимся в ситуации "нулевого цикла"».

На вопрос о том, что он хочет сказать своим поклонникам, которые сомневаются, стоит ли делать прививку:

«Прислушайтесь к науке. Я так устал от Твиттера и споров о том, что два плюс два равно четыре, или что небо голубое. Наука реальна. Не надо мне Флориды Фаучи [Смеётся] (это отсылка к футболке "Не надо мне Флориды Фаучи", которую продаёт комитет политических действий, связанный с республиканским губернатором Флориды Роном ДеСантисом). Доктор Фаучи только пытается помочь всем; это всё, что он пытается сделать. И я не понимаю политизации медицины; для меня это бессмысленно. Поэтому мой совет поклонникам: сделайте прививку. Вы не хотите полиомиелита, так сделайте вакцину от него. Вы не хотите COVID, тогда...

Если бы я не был вакцинирован, я бы ужасно боялся, что что-то случится с моим голосом или лёгкими. Я потратил четыре месяца, чтобы подготовить свой голос к этим сумасшедшим нотам, потому что на карантине нельзя ходить по дому и так кричать».

SEBASTIAN BACH Urges His Fans To Get The Vaccine, Says He Doesn



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 135

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом