сегодня



SEBASTIAN BACH : «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»



SEBASTIAN BACH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о своём недавнем твитте «спасибо Богу за вакцину»:



«Ну конечно, спасибо Богу за вакцину. Я сделал прививку J&J [Johnson & Johnson] от COVID-19 ещё в марте. Я был одним из первых, кто прибежал и сделал прививку, кого я знал. Я певец, и всё, что я слышал о COVID, это то, что он поражает лёгкие. А петь и так достаточно тяжело. Поэтому я не выходил из дома в течение полутора лет. Я очень строго следовал всем правилам. Я даже не посещал рестораны или что-то в этом роде; я был полон решимости не заболеть этим. Казалось, что ситуация меняется в положительную сторону, и я решился дать два концерта около трёх недель назад. Один был в Талсе, штат Оклахома, в IDL Ballroom. А второй был в Бивер-Даме, штат Кентукки, — на большой, огромной открытой площадке, где было большое шоу. И я был в порядке. Всё было круто. На мне была моя маска — всё. Я вернулся домой после недельного выступления, и на следующий день у меня поднялась температура. И у меня был положительный тест на COVID. Но почему я говорю "спасибо Богу за вакцину", потому что это был очень лёгкий случай. У меня просто была температура три дня или около того, а сейчас я чувствую себя на сто процентов лучше».



53-летний певец, который в октябре должен отправиться в турне, посвящённое 30-летию альбома SKID ROW "Slave To The Grind", продолжил:



«Мы все сейчас находимся непонятно где. Я в полном замешательстве относительно того, что нас ждёт осенью в плане развлечений. Я не врач. Но мне сказали, что теперь, когда я заболел, у меня будет иммунитет на 90 дней.



Больше всего нас как артистов беспокоит то, что мы не хотим, чтобы наши фанаты заболели. Поэтому очевидно, что мы сейчас в полной растерянности: "Шоу должно продолжаться" или "Мы должны снова всё бросить". Я не знаю, что и сказать, но сейчас мы находимся в ситуации "нулевого цикла"».



На вопрос о том, что он хочет сказать своим поклонникам, которые сомневаются, стоит ли делать прививку:



«Прислушайтесь к науке. Я так устал от Твиттера и споров о том, что два плюс два равно четыре, или что небо голубое. Наука реальна. Не надо мне Флориды Фаучи [Смеётся] (это отсылка к футболке "Не надо мне Флориды Фаучи", которую продаёт комитет политических действий, связанный с республиканским губернатором Флориды Роном ДеСантисом). Доктор Фаучи только пытается помочь всем; это всё, что он пытается сделать. И я не понимаю политизации медицины; для меня это бессмысленно. Поэтому мой совет поклонникам: сделайте прививку. Вы не хотите полиомиелита, так сделайте вакцину от него. Вы не хотите COVID, тогда...



Если бы я не был вакцинирован, я бы ужасно боялся, что что-то случится с моим голосом или лёгкими. Я потратил четыре месяца, чтобы подготовить свой голос к этим сумасшедшим нотам, потому что на карантине нельзя ходить по дому и так кричать».







+0 -0



просмотров: 135

