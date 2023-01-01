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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS



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Бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach выступил в защиту KISS в связи с утверждениями о том, что группа использует заранее записанные треки во время своего прощального тура.

С тех пор, как в начале 2019 года стартовал прощальный тур KISS "End Of The Road", в Интернете не утихают разговоры о том, что фронтмен Paul Stanley якобы поёт под фонограмму. Домыслы были связаны с тем, что Стэнли уже несколько лет не может попасть в высокие ноты во многих классических песнях группы.

Bach, называющий себя фанатом KISS, ответил на вопрос YouTube-канала Syncin' Stanley об использовании фонограммы на концертах KISS:

«Моя позиция по этому поводу такова: если вам за 70, если вам 72, и вы должны надеть 30-сантиметровые монструозные сапоги и костюм Годзиллы, подсоединить себя к проводам, взлететь на крышу и петь, я не имею ничего против того, чтобы чувак, которому за 70 или 80, мог использовать технологию, чтобы устроить нам шоу. Я не могу представить свою маму, которой 81 год, дышащей огнём и плюющейся кровью. Нет, я, конечно, могу представить, что она будет плеваться кровью. Но я не против того, чтобы технология использовалась по назначению, например, чтобы престарелый чувак выступал на концерте и старался изо всех сил. Но он же старый, верно? А вот в чём я вижу чёртову проблему — извините за мой язык, но вы знаете, с кем говорите, — мне не нравится, когда у меня на разогреве играет группа, в которой 23-летние ребята, и у них всё шоу записано под клик-трек, ещё и с фоновым вокалом. Это две большие разницы.

Я не говорю, что я величайший певец, и вы можете увидеть это на моих видеороликах на YouTube. Я не всегда пою великолепно. Никто не поет великолепно постоянно. Экстренное сообщение: не все поют идеально на каждом концерте! Суть рок-н-ролла не в этом. Бывают хорошие выступления, бывают плохие.

Не говорите мне об использовании записей в видео. Я знаю, кто это делает, а кто нет, и если ты хочешь посмотреть видео со мной и сказать мне, что ты не используешь записи, я скажу тебе, что ты врёшь, потому что я не использую записи. А если используешь, то я не собираюсь притворяться, что ты со мной на одном уровне.

Я видел выступления KISS около четырёх или пяти раз [за последние три или четыре года], и это по-прежнему величайшее рок-шоу в мире, потому что KISS... Нет ни одного шоу, которое было бы таким же захватывающим, как KISS. Когда выключается свет и звучит бас [имитирует низкочастотный гул], а затем они выходят на сцену, это круто.

Если бы участникам KISS было лет по двадцать, я бы не хотел, чтобы они использовали фонограмму. Или если бы какие-то спортсмены, которые в один прекрасный день сказали: "Я думаю, что хочу стать рок-звездой", и если потом они начинали прыгать под фонограмму, то я против этого [вероятно, Sebastian намекает на своего давнего оппонента, рестлера Криса Джерико, который занялся исполнением рок-музыки]. Я не против того, что 75-летний человек, который выступает передо мной на концерте, дает мне то самое шоу, которое я привык от него получать... Мы, фанаты, не подлецы. Мы должны уважать Пола Стэнли за всё, что он сделал за свою жизнь. В таком возрасте он всё еще дарит нам шоу KISS... Мне жаль людей, которые не ходят на концерты KISS... Вы многое теряете».




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