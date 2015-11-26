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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй



Как уже было ранее опубликовано, SEBASTIAN BACH сцепился с CHRIS'ом JERICHO в Твиттере по поводу его «пения под фанеру».



После тех сообщений ещё один поклонник Chris'a заявил, что «тот не делает того же, что и Bach», на что тут же получил ответ Seb'a:



«Да, поёт вживую. Он не делает того, что делаю я. И реслинг — это фейк, и я знаю, что это бесит тебя!»



Bach также не оставил в стороне и слова гитариста FOZZY о том, что «всегда выстраивается очередь из желающих сказать гадость в его адрес, и Chris единственный, кто защищал его от нападок». Он представил скриншот, по которому видно, что Ward заблокировал ему просмотр своих сообщений и написал:



«Итак, этот парень называл "печальным" то, что он увидел, и мне бы хотелось знать почему. Я совсем не печален. Я очень рад, что вы, ребята, живёте в своём выдуманном рок-н-ролльном мирке. Но, пожалуйста, не претендуйте на то, что я делаю. Или вы претендуете на то, что то, что делаете вы, это вживую? Да ладно вам!» и поставил ссылку на концерт группы в ноябре 2018 года, где Jericho поет под фонограмму.



Ещё один пользователь заметил, что же «Bach'a так не отпускает», и заметил, что тем самым он «похож на ублюдка», на что Bach ответил:



«Так я и есть ублюдок. Но в следующем туре я подготовлю фанеру и буду милым пареньком. Петь сложно. Если ты делаешь это под фанеру, то не имеешь права находиться рядом с теми, кто делает это по-настоящему».



Через несколько минут ещё один обвинил Bach'a в том, что он «всё начал», на что Seb возразил:



«Эй, чувак, отвали, на. Я провёл всю жизнь, учась тому, как петь на сцене. Когда приходит кто-то, кто под фанеру открывает рот, это отстойно для всех нас, тех, кто так не делает. Хочешь — иди смотри матч по реслингу. Только не называй это всё рок-н-роллом».













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