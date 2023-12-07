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Sebastian Bach

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7 дек 2023 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

5 сен 2023 : 		 SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS

30 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу

5 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES

31 май 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH

9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

15 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN

8 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW

4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

2 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES

7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии

26 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW

7 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет трек KISS

4 май 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет версию песни Фрэнка Синатры

25 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND

22 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH: «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»

8 фев 2022 : 		 CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»

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|||| 7 дек 2023

Новое видео SEBASTIAN BACH



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"What Do I Got To Lose?", новое видео SEBASTIAN BACH, доступно для просмотра ниже.




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7 дек 2023
L
LU---
фу....пластмасса какая то
А ...это мистер-"попади в ноту с 25 го дубля?":-)
рассказывали про запись

просмотров: 274

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