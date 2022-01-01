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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии



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В рамках серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach ответил на вопрос о том, по чему он скучает в музыкальной индустрии конца 1980-х и начала 1990-х годов:

«Я бы сказал, чего я скучаю по самой музыкальной индустрии. На самом деле её больше нет. Она больше основана на социальных сетях.

По чему я скучаю в музыкальной индустрии того времени? Тогда нам приходилось идти в музыкальный магазин, тратить пару часов на выбор музыки, которую хотелось купить. Сейчас вы можете просто нажать кнопку и приобрести любую песню, записанную человеком. Так что в это было вложено гораздо больше средств. Кроме того, в 1980-е годы не каждый мог выпускать пластинки. Нужно было получить контракт на запись и доказать, что ты достоин выпускать пластинки. Тогда не было Pro Tools, чтобы можно было корректировать своё исполнение в студии, это был гораздо более естественный, реалистичный способ записи, потому что у нас просто не было тех технологий, которые существуют сейчас.

Ещё я скучаю по рок-клипам на телевидении. На MTV было так весело, там была программа "Dial MTV", все голосовали за свои любимые клипы дня, а потом в конце дня на "Dial MTV" было видно, кто победил. Это было очень весело. Ещё одна вещь, по которой я скучаю, — это радио. Рок-радио в наши дни, на мой взгляд, это просто одна станция. В 1980-е годы в каждом городе была своя собственная радиостанция с персоналиями и определёнными диджеями. Они выпускали в эфир больше того, что им хотелось, а не просто национальный плейлист».




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