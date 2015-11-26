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Sebastian Bach

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CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»



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В рамках недавней беседы с "Shout It Out Loudcast" CHRIS JERICHO прокомментировал разрыв SKID ROW с SEBASTIAN'ом BACH'ом в 1996 году:

«Если бы не произошла абсолютная смена музыкальных стилей, если бы Sebastian и ребята не разошлись навсегда, они могли бы стать группой уровня GUNS N' ROSES, JUDAS PRIEST. Не уровня IRON MAIDEN, да и не уровня GUNS N' ROSES, конечно — но они могли бы стать вторым эшелоном групп, которые играют перед первыми на основных фестивалях. И для этого есть пара причин: во-первых, таким парням, как мы, нравится музыка; любители потяжелее любят PANTERA, но им тоже нравится музыка; и это и есть самое главное. Вы понимаете, к чему я веду? Девчонкам нравится музыка, они любят Sebastian'a Bach'a, который в то время... Я уже говорил, если бы вы могли войти в лабораторию, превратиться в безумного учёного и создать идеальную рок-звезду, Sebastian Bach был бы идеальной рок-звездой — он отвечает всем пунктам. И я полагаю, что это ещё одна причина, по которой SKID ROW смогли преодолеть разрыв. У них могло всё получиться, и они могли бы продвинуться дальше, потому что многим девушкам тоже очень понравилась эта группа.

Первый альбом [SKID ROW], не считая фотографий — вы посмотрите на фотографии первого альбома GUNS N' ROSES; там было много лака для волос и всего такого прочего, но у них была атмосфера GUNS N' ROSES Восточного побережья, в которой, несмотря на то, что Sebastian Bach был красивым, высоким, мы знали, что он не в себе, потому что слышали разные истории. Другие парни выглядели довольно стрёмно. Rachel [Bolan, бас] был очень похож на панк-рокера. Они не были красивыми. Snake [гитарист Dave Sabo] — не самый симпатичный парень. И если бы он был сейчас на шоу, он бы смеялся и говорил: "Я самый уродливый парень на свете". Но он просто душка, между прочим, Snake и Rachel — просто потрясающие ребята... Но они никогда не пытались быть такими; они не пытались спрятаться Они знали, как они выглядят, и знали, что это круто, потому что они действительно выглядели круто. Но они не выглядели красивыми. Но это пошло им на пользу, как и GUNS N' ROSES».

CHRIS JERICHO Calls SEBASTIAN BACH





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