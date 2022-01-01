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SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW



SEBASTIAN BACH перед исполнением "18 And Life" подколол вокалиста SKID ROW:



«Эта песня для меня стала тем, с чего всё и началось, как и два года назад на шведском American Idol. Эта песня... Я хочу, чтоб вы все мне подпевали, ведь это "18 And Life"!»







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