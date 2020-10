сегодня



SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY



SEBASTIAN BACH вновь сцепился с лидером Fozzy Chris'ом Jericho — на этот раз за название тура "Fozzy Across America", который состоялся в 2017 году. Он опубликовал изображение футболки и написал:



«"Fozzy Across America"? Правда, что ли? Это всё на серьёзных щах? Как бы тебе ни хотелось видеть в рок-н-ролле реслинг, рок-н-ролл — совсем не реслинг. В рок-н-ролле тебе нужно придумывать собственные футболки. Я люблю VAN HALEN, но у меня нет песни "Running With the Devil". Я люблю JUDAS PRIEST, но у меня нет песни "Judas". Или "Priest".



Skids Across America — вот посмотри на наши футболки, которые были сделаны в 1989 году. Я помню, как я был горд этим брендом, и как был рад, что и остальным в команде всё понравилось.



С этим долбоёжиком не соскучишься!»













