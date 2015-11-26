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Sebastian Bach

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20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»
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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY



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SEBASTIAN BACH вновь сцепился с лидером Fozzy Chris'ом Jericho — на этот раз за название тура "Fozzy Across America", который состоялся в 2017 году. Он опубликовал изображение футболки и написал:

«"Fozzy Across America"? Правда, что ли? Это всё на серьёзных щах? Как бы тебе ни хотелось видеть в рок-н-ролле реслинг, рок-н-ролл — совсем не реслинг. В рок-н-ролле тебе нужно придумывать собственные футболки. Я люблю VAN HALEN, но у меня нет песни "Running With the Devil". Я люблю JUDAS PRIEST, но у меня нет песни "Judas". Или "Priest".

Skids Across America — вот посмотри на наши футболки, которые были сделаны в 1989 году. Я помню, как я был горд этим брендом, и как был рад, что и остальным в команде всё понравилось.

С этим долбоёжиком не соскучишься!»

SEBASTIAN BACH Blasts





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


20 окт 2020, 13:06		А ты запатентуй словосочетание "Across America". К Джину Симмонсу обратись, он подскажет как.

Red One


20 окт 2020, 13:18		У Себаса кукуха поплыла


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