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Sebastian Bach

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11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»
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У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии



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Гитарист из состава группы SEBASTIAN'a BACH'a Brent Woods опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, в котором сообщил о редкой форме болезни:

«Это не пост сочувствия, а скорее пост осознания. Я не говорил об этом многим, но информация постепенно распространилась, и я получаю много сообщений, которые меня беспокоят. Я не много пишу, но чувствую, что это самый простой способ ответить всем.

Да, недавно мне поставили диагноз — редкую форму лейкемии под названием HCL. Ежегодно такой диагноз ставят примерно 1200 человек, это не наследственное заболевание, и эксперты говорят, что не знают, как оно возникает.

Сегодня я начинаю химиотерапию.

Я хочу, чтобы все, кто читает этот пост, сходили и сделали анализ крови. Я понятия не имел, что у меня она есть, пока не получил результаты. У меня не было никаких симптомов. На самом деле единственная причина, по которой я сделал анализ крови, была в том, что в мае я сдавал её на наличие антител, и мой доктор сказал мне: "Прошло достаточно много времени с тех пор, как мы тестировали вас, так что пока вы здесь, давайте сделаем все анализы". Я сделал их, и они показали, что во многом у меня тревожно низкие показатели. После нескольких месяцев тестирования, лечения и биопсии костного мозга у моего гематолога мне поставили диагноз лейкемия.

Мне повезло, что у меня отличная медицинская страховка, и я знаю, что у некоторых из вас вообще нет страховки, но сделать анализ крови не так уж и дорого. Возможно, это не только спасёт вам жизнь, но и сэкономит вам кучу денег в долгосрочной перспективе.

ИДИТЕ И СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ КРОВИ!!!

Что касается меня, я собираюсь выбить дерьмо из этой штуки!!! Я отказываюсь сдаваться!!!»

SEBASTIAN BACH



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flashback


11 ноя 2020, 18:53		Пусть всё у музыканта сложится хорошо.
Здоровья!


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