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У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии



Гитарист из состава группы SEBASTIAN'a BACH'a Brent Woods опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, в котором сообщил о редкой форме болезни:



«Это не пост сочувствия, а скорее пост осознания. Я не говорил об этом многим, но информация постепенно распространилась, и я получаю много сообщений, которые меня беспокоят. Я не много пишу, но чувствую, что это самый простой способ ответить всем.



Да, недавно мне поставили диагноз — редкую форму лейкемии под названием HCL. Ежегодно такой диагноз ставят примерно 1200 человек, это не наследственное заболевание, и эксперты говорят, что не знают, как оно возникает.



Сегодня я начинаю химиотерапию.



Я хочу, чтобы все, кто читает этот пост, сходили и сделали анализ крови. Я понятия не имел, что у меня она есть, пока не получил результаты. У меня не было никаких симптомов. На самом деле единственная причина, по которой я сделал анализ крови, была в том, что в мае я сдавал её на наличие антител, и мой доктор сказал мне: "Прошло достаточно много времени с тех пор, как мы тестировали вас, так что пока вы здесь, давайте сделаем все анализы". Я сделал их, и они показали, что во многом у меня тревожно низкие показатели. После нескольких месяцев тестирования, лечения и биопсии костного мозга у моего гематолога мне поставили диагноз лейкемия.



Мне повезло, что у меня отличная медицинская страховка, и я знаю, что у некоторых из вас вообще нет страховки, но сделать анализ крови не так уж и дорого. Возможно, это не только спасёт вам жизнь, но и сэкономит вам кучу денег в долгосрочной перспективе.



ИДИТЕ И СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ КРОВИ!!!



Что касается меня, я собираюсь выбить дерьмо из этой штуки!!! Я отказываюсь сдаваться!!!»







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