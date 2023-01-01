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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 37
*SUM 41 всё 32
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Sebastian Bach

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9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

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26 июл 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW

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25 фев 2022 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND

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8 фев 2022 : 		 CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»

7 фев 2022 : 		 PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»

17 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH схуднул

14 янв 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню

7 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»

28 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 окт 2021 : 		 Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH

18 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"

17 окт 2021 : 		 SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND

14 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

11 окт 2021 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
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|||| 9 май 2023

Видео полного выступления SEBASTIAN BACH



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Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося в рамках Rock From The Heart, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Big Guns"
"Sweet Little Sister"
"Here I Am"
"18 and Life"
"Piece of Me"
"The Threat"
"American Metalhead"
"Monkey Business"
"Tom Sawyer" (Rush)
"I Remember You"
"Slave to the Grind"
"Stuck Inside"
"In a Darkened Room"

SEBASTIAN BACH - Fan-Filmed Video Of Entire Rock For The Heart Show In Fargo, ND Streaming




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