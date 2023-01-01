9 май 2023



Видео полного выступления SEBASTIAN BACH



Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося в рамках Rock From The Heart, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Big Guns"

"Sweet Little Sister"

"Here I Am"

"18 and Life"

"Piece of Me"

"The Threat"

"American Metalhead"

"Monkey Business"

"Tom Sawyer" (Rush)

"I Remember You"

"Slave to the Grind"

"Stuck Inside"

"In a Darkened Room"







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