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SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW



SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW в рамках определенных концертов в 2024 году.



Bach: "В 2024 стукнет 35 лет первому одноимённому альбому Skid Row, и на ОТДЕЛЬНЫХ выступлениях мы сыграем его от начала и до конца! Но не на всех..."



















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