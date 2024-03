19 мар 2024



SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE



Четвертого марта SEBASTIAN BACH вместе с PHIL'ом SOUSSAN'ом в рамках The 80s Cruise исполнили хит OZZY OSBOURNE "Shot In The Dark"







