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Панорамное видео с выступления SEBASTIAN BACH



Панорамное видео с выступления SEBASTIAN'a BACH'a, которое состоялось в рамках фестиваля 80s In The Sand, доступно для просмотра ниже. Шоу состоялось в прошлом ноябре в Пунта-Канте, Доминиканская Республика.















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