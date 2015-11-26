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Sebastian Bach

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9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США
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|||| 9 янв 2021

SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS



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SEBASTIAN BACH не остался в стороне от Твиттера и захвата Капитолия и обратился к Ace Frehley и Tim "Ripper" Owens'y в среду:

«Йо @ace_frehley, ты всю жизнь был моим кумиром и разрывал мой телефон, говоря мне как сильно ты любишь Дональда Трампа и ненавидишь Джо Байдена. Просто хочу знать, как пожизненный фанат, поддерживаешь ли ты то, что случилось сегодня в США? Конечно, я рад, что в 70-х не было мобильных телефонов».

В отдельном твитере он добавил: "Эй @TimRipperOwens, мне нравится твой голос и я отлично провел время с тобой. Как поклонник и друг, я просто должен узнать, являешься ли ты по-прежнему сторонником Дональда Трампа после того, что случилось сегодня в Соединенных Штатах Америки? Все поклонники тебя удивляются, спасибо!»

SEBASTIAN BACH Calls Out ACE FREHLEY And TIM 'RIPPER' OWENS Over Their DONALD TRUMP Support








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