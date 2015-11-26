9 янв 2021



SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS



SEBASTIAN BACH не остался в стороне от Твиттера и захвата Капитолия и обратился к Ace Frehley и Tim "Ripper" Owens'y в среду:



«Йо @ace_frehley, ты всю жизнь был моим кумиром и разрывал мой телефон, говоря мне как сильно ты любишь Дональда Трампа и ненавидишь Джо Байдена. Просто хочу знать, как пожизненный фанат, поддерживаешь ли ты то, что случилось сегодня в США? Конечно, я рад, что в 70-х не было мобильных телефонов».



В отдельном твитере он добавил: "Эй @TimRipperOwens, мне нравится твой голос и я отлично провел время с тобой. Как поклонник и друг, я просто должен узнать, являешься ли ты по-прежнему сторонником Дональда Трампа после того, что случилось сегодня в Соединенных Штатах Америки? Все поклонники тебя удивляются, спасибо!»



















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