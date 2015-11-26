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Sebastian Bach

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14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый
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SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»



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SEBASTIAN BACH в рамках беседы с "Great Day Houston" затронул тему любви к музыке:

«Я думаю, что в 2020 году — очевидно, это был худший год из всех, что у нас когда-либо были — так вот, у меня здесь [дома] целая комната записей, как на виниле, так и на компакт-дисках, от пола до потолка, и музыка стала очень ценной. Не так, как раньше, а просто как напоминание о хороших временах и веселье, которое возможно. Это правда — рок-н-ролл сохраняет молодость. Я не знаю, как это объяснить, но я полагаю, что всё дело в духе.

Когда ты общаешься с такими парнями, как Roger Daltrey или Alice Cooper, которым, возможно, 80 или 90 — я не знаю, сколько им лет, — они молоды душой и веселы. И я считаю, что люди, которые забывают наслаждаться жизнью, становятся преждевременными ворчунами и бездельниками. А это просто невозможно, если ты поёшь: "People try to put us down, Talking 'bout my generation". Это просто в кайф, чувак!»

SEBASTIAN BACH: 2020








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