сегодня



SEBASTIAN BACH : «2020 был хреновым годом!»



SEBASTIAN BACH в рамках беседы с "Great Day Houston" затронул тему любви к музыке:



«Я думаю, что в 2020 году — очевидно, это был худший год из всех, что у нас когда-либо были — так вот, у меня здесь [дома] целая комната записей, как на виниле, так и на компакт-дисках, от пола до потолка, и музыка стала очень ценной. Не так, как раньше, а просто как напоминание о хороших временах и веселье, которое возможно. Это правда — рок-н-ролл сохраняет молодость. Я не знаю, как это объяснить, но я полагаю, что всё дело в духе.



Когда ты общаешься с такими парнями, как Roger Daltrey или Alice Cooper, которым, возможно, 80 или 90 — я не знаю, сколько им лет, — они молоды душой и веселы. И я считаю, что люди, которые забывают наслаждаться жизнью, становятся преждевременными ворчунами и бездельниками. А это просто невозможно, если ты поёшь: "People try to put us down, Talking 'bout my generation". Это просто в кайф, чувак!»



















+0 -0



просмотров: 205