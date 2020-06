сегодня



SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"



SEBASTIAN BACH ответил на вопрос поклонника о том, не думал ли он поехать в юбилейный тур по "Slave To The Grind" в следующем году, когда исполнится тридцать лет с момента выхода этого альбома:



«Всё возможно».













