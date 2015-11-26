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Sebastian Bach

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16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»

1 ноя 2019 : 		 Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров

28 окт 2019 : 		 RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH

20 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

14 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполняет "Slave To The Grind"

8 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

27 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединился к SEBASTIAN BACH

17 сен 2019 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

3 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединится к SEBASTIAN BACH

31 авг 2019 : 		 SEBASTIAN BACH открыл тур по первому альбому SKID ROW

9 июл 2019 : 		 SEBASTIAN BACH о бывших коллегах по SKID ROW: «Да они меня просто ненавидят!»

9 июл 2019 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

6 июн 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классическую песню SKID ROW

18 апр 2019 : 		 Панорамное видео с выступления SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"



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SEBASTIAN BACH ответил на вопрос поклонника о том, не думал ли он поехать в юбилейный тур по "Slave To The Grind" в следующем году, когда исполнится тридцать лет с момента выхода этого альбома:

«Всё возможно».

SEBASTIAN BACH Doesn't Rule Out 'Slave To The Grind' 30th-Anniversary Tour In 2021





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