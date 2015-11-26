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SEBASTIAN BACH : «У каждого должен быть вакцинный паспорт»



SEBASTIAN BACH в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он площадки, промоутеров и артистов, требующих от зрителей вакцинный паспорт, сказал следующее:



«Конечно. Я хочу сделать еще один шаг вперед. Я думаю, что каждый американец должен быть обязан пройти вакцинацию. Нет причин, почему бы не сделать это — если только у вас нет предрасположенности к заболеванию, из-за которого вы не можете сделать прививку. Но в остальном, единственный способ вернуться к нормальной жизни — это поступить именно так. Но даже если все это сделают, кто знает, что получится? Но мы никак не сможем вернуться к нормальной жизни, если люди не будут участвовать в этом все вместе. В здравоохранении и медицине нет политики. Все участвуют в этом вместе. Все болеют».







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