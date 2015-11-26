Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 94
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 39
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»



*
zoom
*
* *
SEBASTIAN BACH в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он площадки, промоутеров и артистов, требующих от зрителей вакцинный паспорт, сказал следующее:

«Конечно. Я хочу сделать еще один шаг вперед. Я думаю, что каждый американец должен быть обязан пройти вакцинацию. Нет причин, почему бы не сделать это — если только у вас нет предрасположенности к заболеванию, из-за которого вы не можете сделать прививку. Но в остальном, единственный способ вернуться к нормальной жизни — это поступить именно так. Но даже если все это сделают, кто знает, что получится? Но мы никак не сможем вернуться к нормальной жизни, если люди не будут участвовать в этом все вместе. В здравоохранении и медицине нет политики. Все участвуют в этом вместе. Все болеют».

SEBASTIAN BACH: 'Every American Should Be Mandated To Be Vaccinated'





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 12

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом