SEBASTIAN BACH , MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню



Darryl "DMC" McDaniels (RUN-DMC) готовится выпустить новый сингл, "She Gets Me High", являющийся ремейком хита "Black Betty" от RAM JAM. В записи трека принимали участие McDaniels, Sebastian Bach (SKID ROW) на вокале, Mick Mars (MÖTLEY CRÜE) на гитаре, Duff McKagan (GUNS N' ROSES) на басу и Travis Barker (BLINK-182) на ударных.













